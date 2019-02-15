聯交所股權變動資料顯示，太平洋航運(02343)於2019年2月19日獲摩根大通增持1,931萬股，最新持股數目約2.87億股。



廣汽集團(02238)於2月12日獲摩根大通增持693萬股，最新持股數目約1.59億股。



元亨燃氣(00332)於2月12至14日獲Champion Ever Ltd合共增持60萬股，最新持股數目約29.91億股。



新鴻基地產(00016)於2018年10月23日獲HSBC Trustee(C.I.) Ltd增持85萬股，最新持股數目約9.85億股。



李寧(02331)於2月11日獲富達增持91萬股，最新持股數目約1.31億股。



松齡護老集團(01989)於2月14日獲嚴定國增持32萬股，最新持股數目約6.08億股。



鞍鋼股份(00347)於2月13日獲貝萊德增持306萬股，最新持股數目8,878萬股。



領展房產基金(00823)於2月12日獲貝萊德增持33萬股，最新持股數目約1.89億股。



億都(國際控股)(00259)於2月14日獲李國偉增持192萬股，最新持股數目約6.62億股。



萊爾斯丹控股(00738)於2月14日獲李子彬增持5萬股，最新持股數目約3.71億股。



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中金公司(03908)於2月14日被GIC減持約1.17億股，最新持股數目1,496萬股。



中國太保(02601)於2月13日被貝萊德減持81萬股，最新持股數目約2.49億股。



中盈盛達融資擔保(01543)於2月14日被Hong Kong Wellknown Development Ltd減持36萬股，最新持股數目5,418萬股。



永旺(00984)於2月13日被Aberdeen Standard SICAV I減持30萬股，最新持股數目1,806萬股。

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