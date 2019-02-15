【北水追蹤】沽內銀　買國航鐵塔新華保險

港股今日(周五)繼續調整，恒指大跌531點收市，報27,900點，一周轉升為跌，成交1,022億元。港股通成交額約100億元，按日增加約1億元，佔主板成交額約10%；南下資金淨流入約3,140萬元人民幣。



建設銀行(00939)連日出現沽壓，其港股通錄得約2.3億元淨流出，為全日淨流出最多的個股。工商銀行(01398)港股通亦錄得淨流出約1.89億元。建行及工行今日股價均跌2%收市，分別收報6.8元及5.82元。



騰訊控股(00700)港股通錄得淨流出約6,762萬元。廣汽集團(02208)港股通亦錄得淨流出約1.3億元。



此外，中國國航(00753)港股通錄得淨流入約1.09億元，為全日淨流入最多之個股。另個別內險股及5G股繼續吸金，新華保險(01336)及中國鐵塔(00788)港股通分別錄得淨流入約6,538萬及3,667萬元。

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