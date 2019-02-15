美團點評創始人：上市有如奉子成婚

舊年上市嘅美團點評(03690)，公司高級副總裁兼創始人之一王慧文早排話，佢哋公司上市，就好似奉子成婚一樣！



話說，早前王慧文喺個內地創新大會上，被問到點解美團點評主席王興當日上市慶功酒會上，除講咗十三四個「感謝」外，冇乜發表感言，係咪Hea咗啲。



王慧文答話，除咗講多謝，都冇乜特別值得講，仲話公司上市，「就像奉子成婚一樣，你該辦的都幹了，最後走一個流程就可以了。」



真係咁平淡簡單？未必，佢講講吓，就提到當初諗住搞上市同以往私募融資差唔多，點知上市做Roadshow時先發現，每家投資者只畀得佢哋一個鐘，一個業務都未講完，已經夠鐘，而每一家投資嘅額度又唔多。



講到管理，王慧文話有擔當嘅管理者一個重要責任，就係將下屬由愚昧之巔，推落絕望之谷，至於對方能否爬上開悟之坡，睇個人造化。佢仲話，大部分人只見別人喺愚昧之巔，而睇唔到自己亦係。



佢仲提到，曾經有下屬離職，王興文覺得對方嗰時就正正喺愚昧之巔，於時喺對方臨走前一刻，王興文本住「人之將走，其言也善」，就狠狠醒對方幾句。結果？反晒面囉。



佢呢套管理哲學到底師承自邊家？唔知呢，不過佢話，講到企業管理大師，首推Peter Drucker咁話喎。



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