金利豐等部分客戶遭凍產　證監雷添良：調查進行中

香港證監會在向三家證券行發出限制通知，包括金利豐證券、長江證券經紀(香港)，以及海通國際證券，禁止有關證券行在未得證監會事先書面同意下，以任何方式處置若干個客戶帳戶內的任何資產，以總值38.14億港元為限。



香港證監會主席雷添良出席活動後表示，不便評論個別案件，而有關調查仍進行中。至於會否有更多證劵行涉案，他指要視乎調查進度。



被問及會否對此採取法律行動，雷添良沒有正面回應，僅指要視乎調查結果。他強調有關詳情已刊登在憲報當中，現階段未能透露更多詳情，包括整個調查還要多長時間才完成，一切要根據程序辦事。

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