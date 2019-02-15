中國國航1月客貨運俱升

中國國航(00753)公布，2019年1月客運運力投入按年升9.4%，旅客周轉量按年升10.9%。其中，國內客運運力投入按年升9.6%，旅客周轉量按年升8.9%；國際客運運力投入按年升8.4%，旅客周轉量按年升13%；地區運力投入按年升16.1%，旅客周轉量按年升20.8%。平均客座率為79.9%，按年提升1.1個百分點，其中，國際和地區航線均上升3.2個百分點，國內航線下降0.5個百分點。



貨運方面，1月貨運運力投入按年上升11%，貨郵周轉量按年下降0.3%，運輸量按年上升2%；貨運載運率為40.6%，按年下降4.6個百分點。

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