1周10大驚奇：5月金融市場「黑天鵝」　由呢兩度飛出嚟...

《1周10大驚奇》自去年底引述異象預言，今年金融市場或升到你唔信，升浪更由元旦後就開始，樂觀時間暫時直至4月，從未變調；2月1日則預言2月要抖氣，惟不會大跌。但願更能印證「聽專家講不如睇埋異象」，希望為讀者帶來具國際視野的另類參考，增添勝算。之後會怎樣？整體依然樂觀至4月，惟小心「五窮月」不易過，導火線可能是歐日。



【1、小心黑天鵝！歐盟5月「革命式時刻」】

除了中美英，今年5月金融市場主角或是歐盟！著名「國際大鱷」索羅斯本周警告，歐盟正面對內憂外患，必須及早醒覺，以免重蹈前蘇聯1991年解體的覆轍。



他指出，歐盟目前正經歷革命式時刻，最終結果是高度不明朗。索羅斯指的是下屆歐洲議會選舉將於2019年5月23至26日舉行，恐成為引爆點，因預期「疑歐派」將有好表現。據了解，本屆歐洲議會將由超過5億歐盟選民選出議員。由於英國脫歐，選舉席位由751席減為705席。



索羅斯說：「不幸地，反歐盟勢力將會在選舉上享受相對優勢，原因包括歐洲議會制度已過時、務實黨派已不可能再作出改變，以及歐盟缺乏法律工具去制約成員國的紀律，恐會違反歐盟成立的原意。」事實上，歐盟正面對民粹主義及反建制情緒，局面確實顯得不明朗及不穩定。



舉例來說，英國脫歐仍不明朗、法國政局動盪加劇、意大利已由民粹政黨執政、德國政壇亦興起了民粹力量，再加上歐洲本土反移民、東歐如匈牙利及波蘭反民主，令整體歐盟陷入混亂之中。



【2、小心黑天鵝！日本4月底「歷史性10日」】

歐盟5月23至26日有大事，之前則有日本作「前奏」！無論是投資者或旅客，必須特別警醒4月底至5月初的日圓動態，屆時每百日圓兌港元突然飆見7.8水平絕不稀奇。



為了紀念皇太子德仁於5月1日即位天皇，政府已宣布前所未有的全國10日假期，時間為4月27日(星期六)至5月6日(星期一)。有市場人士隨即警告，日本金融市場全周休市恐讓「大鱷」有機可乘，日圓有機會瘋狂波動，並拖累全球金融市場。



上述時間將是日本股市及債市史上最長休市，罕有程度與美國金融市場曾在2001年9月11日「九一一事件」後，休市6日不遑多讓。值得留意的是，在日本假期期間，美英央行將議息；美國亦會公布非農就業數據、經濟增長，歐元區也會公布經濟增長數字，屆時亦是全球企業業績期。



因此，有市場人士認為，這10日後可以是完全不同的世界。由於國際多項重要數據，加上流動性較低，日圓又被視為避險資產之一，投機者或趁機推高日圓，美元兌日圓會否見100、甚至90，惹市場極大關注。



據悉，日本大型金融機構已準備好隨時在家工作或返回公司，但由於一些較敏應的金融衍生工具必須在公司內進行交易，往返需時，屆時難以迅速回應。



【3、小心黑天鵝！歐日有風險 加上中美英不得了】

歐日已增添市場不明朗因素，誠然，中美英威脅更大！德銀證券駐紐約首席經濟學家Peter Hooper警告，中美貿易衝突升級、英國「硬脫歐」，以及中國經濟增長大幅放緩，仍然是今時今日全球經濟「3大威脅」！最悲觀情景是3大威脅將在未來數月一齊爆發，災難程度會是2008年金融海嘯級別。



據他的分析，單單是中美貿易衝突升級，足以讓美國經濟陷入溫和衰退，同時削去全球未來兩年經濟增長1個百分點。



一旦中國經濟出現「硬着陸」，即經濟增長大幅放緩但通脹飆升，中國人民銀行就要被迫加息抗通脹，會拖累全球未來兩年經濟增長被削去1個百分點。



最後，假設英國與歐盟因達不到協議而單方面脫歐的話，將對全歐洲經濟帶來高度困擾。



他警告，假若上述3大威脅有兩個不幸發生，全球未來兩年經濟增長將被削去一半。他特別提到，目前全球最脆弱的大型經濟體是意大利，一旦全球經濟放緩殃及意大利爆發債務危機，對全球的負面影響將倍增。



不過，他估計，目前3大威脅各自發生的機會僅5至10%，即同時出現的機會少於1%。



【4、小心黑天鵝！任何主要央行再收水恐全球攬炒】

面對甚多不明朗因素，聯儲局已變調放鴿。其實，背後的事實恐怕是，一旦再加息，全球就攬炒！



著名研究機構凱投宏觀(Capital Economics)首席經濟學家Neil Shearing本周發表了一幅圖，力證目前全球前景已處於極關鍵時刻，就是信貸條件已被收緊，並重返2016年中國經濟前景引發全球憂慮的水平。該圖的指標包含各地的利率、信貸擴張、股市，以及貨幣表現，為評估前景的重要指標。(本文附圖一)



Shearing警告，目前的情況恐是新一輪全球經濟下行的先兆，結果如何取決於各國央行會否再收緊貨幣政策。



他指出，以該指標來預測前景有兩大優點：一、它包括了全球所有主要經濟體，並且是同時間的評估，當中以歐美數據最為精準，反映出只要某經濟體收縮信貸，其他經濟體也會作出類似的跟進，鮮有例外。二、如果金融條件被顯著收緊，就反映着接下來經濟增長一定放緩，目前正預示着一旦有主要央行再收水，將對今年全球經濟增長有顯著影響，相關負面影響會在未來數季顯現；反之，若所有主要央行停止緊縮，近期經濟數據差過預期或是短暫現象。



因此，他強調，此圖將是未來數月的重要跟蹤對象，一旦數值再升，就必須謹慎。簡而言之，全球央行已無再緊縮的空間，或能解釋為何聯儲局要突然「放鴿」。



【5、異象：市場似為未來大幅波動鋪路】

事實上，本周有分析警告，近期美元及黃金均見異動，或許「聰明錢」已開始為可能出現的「黑天鵝」事件鋪路避險。



理論上，美國加息機會下降，資金應流出美元，致使匯價轉弱。惟事實是聯儲局主席鮑威爾放鴿後，美元一度連漲8日，上周更創半年最大升幅，目前依然逼近去年12月加息前高位。這無疑是顯示市場避險情緒高於憧憬減息。



若認為單看美元說服力不高的話，金價強勢亦不能忽視。倘若美元轉強非因避險情緒，那麼，以美元結算的金價理應下滑，惟最近卻非常硬淨，企穩在每安士1,300美元水平，為去年5月以來高位。這印證了環球「聰明錢」已為接下來的金融危機作出部署，令市場出現美元升、金價亦強的異象。



再者，由於持有黃金不能產生利息收入，往往最受美息去向影響，一旦市場是炒加息，金價必然受壓，反之亦然。如今金價企穩，意味市場未憧憬「息魔」短期內重臨，加上美元不跌反升，就更能印證全球潛在危機。



【6、異象：金油比飆至逾25倍 往績預示災難】

金價強勢配合美元有異象，若配合油價更令人憂慮。在周一(2月11日)，金價高見每安士1,315美元，而紐約期油回落，同日曾低見每桶51.23美元，令金油比率飆至25.6倍，即每安士黃金能購買超過25桶原油，投資者值得關注！



往績顯示，過去該比率平均處於15.5倍，一旦升至大約25倍，就有發生特大金融危機的風險(本文附圖二)。簡而言之，目前就是了。



著名財經網站Zerohedge曾警告，回顧過去30年，金油比率飆升之時，全球都會爆發系統性嚴重危機，例如2011年歐債危機、2008年金融海嘯、1998年亞洲金融風暴等，不能掉以輕心，當時比率正是25倍左右。2016年2月該比率曾創下47倍歷史新高，當時正值憂慮中國經濟。



【7、波浪理論預示股市短期仍樂觀！】

既然今年4月底增添歐日不明朗因素，那麼，股市會否立即大跌？或許時機未到，整體依然樂觀至4月。美股資深分析員、專門研究「波浪理論」、去年11月警告股市要累瀉近兩成，結果言中的ElliotWaveTrader.net創辦人Avi Gilburt本周表示，根據波浪理論，若標指於本周內能升穿上周高位，即2,738點，就有可能延展升浪，向上挑戰2,940點；反之，最快本周內就要再度陷入調整，目標是2,500至2,600點。



簡而言之，根據波浪理論，美股本周是關鍵，而答案是標指已升穿了2,738點的上周高位，短期內有機會再向上。



事實上，Gilburt近年測市頗為準確。他在去年11月警告，由於標指跌穿了2,880點支持位，料將上演「過山車」式大幅波動走勢，未來數周恐跌更多，或大插逾500點或19%。結果標指果然在去年12月26日低見2,346點。



他早於2015年透過「波浪理論」，預言標指最少升至2,537至2,611點，結果在2017年實現。在2017年達標時，他預言標指遠未見頂。到了2018年9月11日，他預測只要標指能守住2,830點，未來兩周(即9月25日前)內有機會升至2,975點，結果在同年9月21日曾高見2,940點，之後就看淡。



【8、基金持現金10年最多 亦預示短期樂觀】

除了波浪理論，美銀美林本周發表基金經理調查顯示，縱使環球股市在2019年1月集體反彈，但專業大戶持有現金的水平創下2009年1月以來最多。與此同時，基金界亦彌漫着悲觀情緒，在173名受訪大戶當中，有34%認為美國標指在2018年高見2,931點時已見頂。



調查顯示，僅6%人建議「增持」股票，較對上一次調查大減12個百分點，為2016年9月以來最低。除了遠避股票，調查亦顯示，基金經理正擔心全球經濟增長，有55%對經濟及通脹前景感悲觀。



美銀美林首席投資策略師Michael Hartnett指出，調查明顯反映雖然股市近期反彈，但投資者情緒依然是「熊」。



值得留意的是，基金1月持有現金佔投資組合比例達4.8%，這反而是利好信號，因該行指標顯示，只要基金持有現金比例高於4.5%，就預示後市「偏牛」。



【9、三大「最老襯」消費 不戒掉難發達】

相信不少人都想致富，惟債務始終難幸免。本周就有報道指，25至36歲美國年輕人當中，人均負債達4.2萬美元(約32萬港元)，債務來源主要是學生貸款和信用卡卡數等。



其實，香港情況應差不多，大學資助學位課程每年學費4.21萬元，如果向政府借足全數Non-mean(免入息審查貸款)，一畢業就孭債16.8萬元！至於卡數方面，根據環聯去年報告，80後至94後年輕人結欠總額達329億元！相當於每名持卡人平均有2.8萬元卡數未找。



有專家就話，今時今日有好多80後將錢用在不必要的東西上。基金公司O'Shares ETF Investment主席兼理財專家Kevin O'Leary列舉了3樣「最老襯」消費習慣，奉勸年輕人戒得就戒！



●30港元以上嘅咖啡

O'Leary認為，買貴咖啡是「極度愚蠢」(Incredibly stupid)，尤其是30港元以上的咖啡。



●買鞋

一個人是不需要多於4雙鞋！「一對拖鞋、一對運動鞋，再加上兩對正式場合着嘅dress shoes(用嚟襯搭西裝、禮服)；總共4雙就足夠。」不過，現實是普通人每年平均會購買7.8雙鞋。另一項研究又發現，大多數人無論有幾多雙鞋，經常穿着的其實只有3、4雙。



●牛仔褲

沒有人需要多過3條牛仔褲。惟事實不止3條...調查亦發現，女裝牛仔褲的售價比男裝平均貴一成，在買衫方面，16歲及以上的女性比同齡男性多花76%。似乎對於多數女士而言，買衫是一項更「必要」消費。



不過，根據O'Leary所說，只要跟足勸告，每個月隨時節省10%人工。如果將錢用在投資，隨時可以不停錢搵錢...



【10、經濟新隱患！南北半球相差100度...】

最後分享一下天氣「異象」！美國總統特朗普一直強調，不相信開採傳統能源會令全球暖化加劇，惟目前惡果正在浮現，恐礙及下一代的經濟發展及投資機遇。



農曆新年徐徐過去，今年較大特色是市面上少見了傳統棉襖、唐裝，取而代之是短袖、春裝，皆因氣溫驟暖，大年初二、三、四更成為香港有紀錄以來最熱的春節。事實上，就在過年前，全球天氣已極之反常。舉例來說，北半球的美國中西部氣溫竟較北極更冷，一度跌至零下50度，打破紀錄；同一時間，南半球的澳洲則遭受極端熱浪侵襲，部分地區溫度竟近50度，亦打破紀錄。換言之，一南一北罕見相差100度！其他地方也不尋常，歐洲多地大雪成災；巴西、智利、印尼等則洪水肆虐。



別以為氣候變得極端對經濟毫無影響。早有數據顯示，自1998年至2017年，氣候相關災害造成的經濟損失高達2.24萬億美元，較1978年至1997年大幅增長1.5倍，涉及保險賠償也驟然增加。



更切實的例子是德國，目前經濟已屆衰退邊緣，主因是萊茵河去年底因氣候異常而不尋常乾涸，令水位處於極低水平。由於該河位於德國工業心臟地帶，而製造業是經濟命脈，水位下降令運力驟減，大大影響貨運量，運輸時間拖長阻礙了產品定價，致使成本大增。



美國政府部門去年亦發表重磅氣候評估報告預警，氣候轉變將帶來數以千億美元計的經濟損失。自1990年起，美國溫度已升了攝氏1.8度，預計2050年將再升2.5度。氣候危機已擺在眼前，若不立即着手控制燃氣排放，將嚴重影響經濟發展，因溫度轉變會扭轉食品製造、生態系統、人類健康、基建、移民、潔淨用水等。



由此可見，全球響應環保是刻不容緩......

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