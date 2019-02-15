講股半分鐘：趁回調吸納優質股

今集《講股半分鐘》由中國通海證券投資部副總裁潘彥銘Thomas為我們講股。他指出，近一輪的中美貿易談判傳出驚嚇港股的消息，中方拒絕就美方強烈訴求的結構性改革議題作出顯著的讓步，留待他朝習特再會的時候，再行議決和拍板。



在後續約一、兩個季度的時間內，若雙方元首互不相讓堅執己見，而導致談判破裂，將為A股、港股甚至美股帶來核彈級破壞。因此，他預料雙方應能保持理性的克制，並持續營造較良好的磋商氣氛，極大概率在不太長的時間內各讓一步，達至一個雙方都相對滿意的成果。



對後市不悲觀的朋友，除了可以考慮買入近日股價持續回調的騰訊控股(00700)博反彈外，還可以趁低吸納不受經濟大潮影響、前景秀麗的國內的環保股，譬如中國光大國際(00257)及北控水務(00371)。



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