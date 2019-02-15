內地是否加大放水及有減息機會？人行這樣回應

內地傳媒報道，中國人民銀行舉行2019年1月金融統計數據解讀吹風會時表示，穩健貨幣政策的取向並沒有發生改變。從總量看，廣義貨幣和社會融資規模合理增長，宏觀槓桿率保持穩定，談不上「放水」 。總的來看，貨幣政策不搞「大水漫灌」，要更好服務實體經濟。



對於如何看待1月貸款創歷史新高？央行表示，應把1、2月，甚至第一季的數據統籌考察，不宜對單月數據過度關注。至於是否有減息可能？央行稱，要推動基準利率和存貸款的市場利率兩軌合一軌，需要更多地發揮央行的政策利率對市場利率和信貸利率的傳導作用，從實際效果及從利率市場化推進的進程這兩個角度看，可以多關注實際的銀行貸款利率變化。

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