一周專家樓評：二手樓價已見底？「減辣」時機到？

二手樓回暖，最新公布的樓價指數更止跌回升，是否意味已調整幾個月的樓市，甫踏入豬年不久就已見底？今年樓價何去何從？港按息走勢如何？樓市「減辣」時機到未？車位是否值得長線投資？業主懶理滲水投訴，後果有幾嚴重？



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【陳坤興】：今年樓價谷底徘徊

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踏入豬年，先祝願大家身體健康，香港百業興旺！



總結過去的狗年，整體一、二手交投實際上都有明顯的回落。其中新盤市場共售出約1.6萬伙，較對上雞年的逾1.82萬伙，顯著減少12%。



二手方面，按土地註冊處的統計，過去狗年註冊量跌至不足4萬宗成交，相對於雞年整體共錄得4.8萬宗的二手成交，整體二手交投按年大跌約17%。





樓市自去年上半年見頂，下半年開始整固回落，成交量顯著減少。現時樓價仍然在低位徘徊，預計今年仍會在谷底上落，上落幅度約5至10個百分點。



財政政司司長將於今個月底，便會公布新一份財政預算案，財爺早前已表明希望可以透過預算案達至撐企業、保就業、穩經濟、利民生。



筆者認為，要達至真正的百業興旺，就必須做好保就業、穩樓市的兩大範疇，市民有工開，對住屋需求亦會殷切，穩定樓市成交量，對整體經濟亦有提升作用。



Q房網香港董事總經理 陳坤興



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【陳永傑】：豬年低息環境持續

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美國利息加了9次之後，相信豬年加幅輕微，因為美國債務沉重之外，更有政府停擺。美國復元預計需要一段時間，才可再次加息。香港業主繼續享受低息的好環境。



筆者繼續睇好豬年的樓市，雖然樓價較早之前有一些下調，反而吸引到大量購買力湧現，證明市底不弱。



美國加息周期一般是幾個月至3年，今次已經超過3年。踏入2019年美國經濟更受到中美貿易糾紛衝擊而回軟，需要休養，加息應理行人止步。



美國之前累計加息合共2.25厘，惟香港銀行「水浸」很嚴重，只加過1次0.125厘。銀行的按揭息率加幅依舊似有若無，業主所受到的加息壓力不大。筆者認為，豬年內加息幅度預料溫和。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑



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【林浩文】：樓市減辣時機未到

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香港住宅樓市已經輕微回落，因此有不少市民都在猜測，政府是否有「減辣」的機會？筆者相信機會不太大。



政府亦有提到「減辣」會先考慮一籃子的因素，如經濟表現、加息、市民購買力等。估計除了樓市跌幅外，待政府看到樓市進入下行周期，再過一段時間後，政府才會「減辣」。



如果「減辣」，相信會經過三部曲：第一步是透過香港金融管理局放寬壓力測試及按揭成數，但相信不會在短時間內出現。



第二步是額外印花稅(SSD)及雙倍印花稅(DSD)，相信當樓市轉差的時候會第二步放寬。



第三步是買家印花稅(BSD)，傳統上是壓制海外買家的需求，因此筆者相信這是放在最後。另外，空置稅是針對發展商，相信這類「減辣」措施會放到最後。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管 林浩文



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【蘇文豪】：懶理滲水投訴 隨時輸層樓

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大家好，今天想跟大家分享一下經常在多層式大廈發生，牽涉到2個或以上不同業權單位之間因滲水滋擾事件而引致的賠償，以及業主在處理這些問題時應有的態度。



面對自己單位可能存在着滲水問題，收到樓下單位業主的投訴，一般業主可能會採取以下2個常見的態度應對：



第一是拖延回覆，業主可能會輕視樓下單位業主對滲水情況的判斷，並認為事情會隨時間過去而不了了之；



第二是拒絕回覆，這類業主可能認為作出回覆即等同承認滲水問題的有關責任。



筆者認為，以上都不是業主應採取的態度，因為一直拖延處理滲水滋擾問題所涉及的賠償責任有機會隨時間而變得非常巨大，賠償金額甚至可等同物業價值。



筆者曾處理過一個真實個案，就因業主懶理滲水投訴而鬧上法庭，最終賠償金額相等於自己物業的價值。希望提醒一眾業主及二手單位準買家，對單位滲水問題和相關投訴不容忽視，以免招致無謂損失。



普縉建築測量副董事總經理 蘇文豪



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【黃漢成】：車位屬經濟周期敏感資產

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2018年上半年，車位被熱炒，多區車位價格創出破頂新高，天水圍嘉湖山莊的車位成交價更高見160餘萬港元。踏入下半年，市場急劇逆轉，嘉湖山莊車位價格跌破100萬元，市場上亦多番錄得車位短炒蝕讓成交。



車位銀碼較細，加上回報相對不俗，而且管理模式簡單，所以向來都有一定的捧場客。然而，車位向來是經濟的寒暑表，經濟暢旺時，人們較樂於花錢買車，對車位有一定的需求，造就車位價格及租金拾級而上。



但當經濟轉差，汽車往往是人們最先減省的奢侈開支，一旦車輛數目減少，車位的需求以至租金便會應聲下跌。畢竟香港車位數量始終不足，長遠而言仍是具升值潛力的物業。



美聯工商舖行政總裁 黃漢成



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