城規會：敬業街商廈申請放寬地積比率至近15倍

由蔡經陽、林子峰及馬亞木等資深投資者持有的觀塘敬業街41號全幢，新近向城規會申請放寬地積比率及建築物高度限制，以作准許的辦公室、商店及服務行業和食肆用途。



該項目地盤面積約21,981方呎，申請人最新申請以14.974倍地積比率發展該用地，料建為一幢樓高32層的商廈，總樓面面積約329,128方呎，寫字樓佔當中的317,004方呎，商店及服務行業和食肆則佔12,124方呎。是次申請較原先計劃的地積比率12倍，高出約25%。此外，該商廈將提供148個私家車位、15個電單車位。



資料顯示，上述人士於去年4月份以逾15.82億元購入該地盤，當時林氏曾透露將興建為一幢可建樓面面積約263,760方呎的甲級商廈。



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