新盤UPDATES：發展商積極備戰　柏蔚山錄破頂價

新盤市場百花齊放，除了全新項目相繼籌備開盤外，各區銷售中物業亦續錄理想價承接。



●柏蔚山三房戶售近四千萬創同類新高

新世界發展(00017)的北角柏蔚山剛售出山景三房戶，單位為2座29樓C室，實用面積1,066方呎，成交價3,998萬元，創項目三房新高，折合呎價37,505元。該單位買家同時以380萬元購入車位。項目自踏入豬年已暫錄4宗成交，開售至今累售494伙，佔可售單位逾8成，套現逾117億元。



●合景泰富料年中推售啟德項目 涉667伙

合景泰富(01813)總經理(香港及海外項目)蘇維文稱，集團今年主力推兩個住宅，包括啟德及港島南項目，現時進度理想。



合景泰富市務及營銷總監(香港及海外)張詩韻表示，與龍湖集團(00960)合作發展的啟德項目，現正申請預售樓花同意書，預計於年中推售，將提供667伙，戶型由一房至四房，並主打兩房及細三房，強調一房戶作入門才適合家庭。項目包括兩幢高座及數座低座物業。



●紅磡啟岸最快下周開價 月內推售

多個新盤部署於本月開售，其中恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，旗下紅磡馬頭圍道項目正式命名為「啟岸」，今日(15日)啟動銷售攻勢，2月有機會開售，樓書隨時上網，最快下周開價及開放示範單位。



他指出，樓盤提供551伙，間隔介乎開放式至兩房，面積由170至425方呎。項目會所設於頂層，面積約1萬方呎，以複式設計，並設有天台戶外泳池，可享啟德郵輪碼頭及維港海景。



●雲滙或月內重推 送一田購物折扣

新鴻基地產(00016)副董事總經理雷霆表示，旗下大埔白石角雲滙去年銷售反應熱烈，項目第一期很大機會月內重推，將參考鄰近新盤價錢，以市價發售。新地代理總經理胡致遠指出，項目一期標準戶間隔由開放式至三房，其中開放戶實用面積由270至360方呎，一房戶面積由370至390方呎，兩房戶面積由440至570方呎，而三房戶面積則介乎600至960方呎。



一田百貨行政總裁黃思麗稱，為項目買家推供首次購物最高33%優惠折扣，並會提供送貨服務。



●皇第料首季開售 最快下月開放現樓

尚家生活地產董事總經理方文彬表示，渣甸山皇第首季即將推售，售價料可破頂。樓書料快將上網，最快下月開放現樓，樓盤已取得入伙紙，買家可即買即住。



●佳明集團青衣細山路項目或下半年開售

佳明集團控股(01271)營業及市務總監顏景鳳表示，旗下青衣細山路住宅發展項目，希望4月入紙申請預售，目標第二至三季開售。樓盤提供780伙，標準戶間隔一至四房，約七成為一至兩房，標準戶面積由300至800多方呎，特色戶則由1,000至逾2,000方呎。



●宏安旗下曦臺料3月獲批預售樓花同意書

宏安地產(01243)行政總裁黃耀雄稱，油塘曦臺設326伙，標準戶為2、3房間隔，面積約500至800方呎，特色戶面積逾千方呎，料3月可批預售樓花同意書，將會隨即開售。



●馬頭角瑧已批預售樓花同意書 料月底開售

新世界發展營業及市務總監黃浩賢表示，馬頭角瑧尚已批預售樓花同意書，料本月底開售，公司看好後市，相信樓市已見底，會以積極價推盤。



●九龍建業楊聰永：環海·東岸僅餘廿多伙未售

九龍建業(00034)市務及銷售部總經理楊聰永稱，旗下紅磡環海·東岸已有約700多伙完成交易，300多伙已收樓。項目僅餘20多伙未售，全部一房戶及一房連儲物房，大部分可享海景，將部署現樓形式招標發售，目標呎價3萬元，勢創項目新高。



同系油塘海傲灣已售157伙，套現7億多元，平均呎價逾2萬元。有機會首季尾至第2季初取得入伙紙，部署新一輪現樓形式推售，售價料具3至5%加價空間。



●屯門菁雋暫停發售

佳源國際控股(02768)及陞域集團合作的屯門菁雋，去年12月至今僅售出兩伙，剛公布停售。發展商上月表示，該盤於農曆新年後計劃增優惠重新推出。該盤以單位面積細為賣點，開放式戶面積僅128方呎起，一度成為市場焦點話題。

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