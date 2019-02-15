樓價UPDATES︰裕東苑錄追價成交

隨着交投步伐加快，市場盤源漸減，東涌居屋裕東苑錄得一宗追價成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●天后栢景臺1座中層H室，實用面積949方呎，以三房包括工人房間隔，座向西面，外望景觀開揚，獲區外換樓客以2,750萬元承接，實用呎價28,978元屬市價。



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九龍區



●大角咀居屋海富苑A座高層13室，實用面積538方呎，以兩房間隔，座向西北望樓景，於未補價第二市場以598萬元購入，實用呎價11,115元。原業主於2000年3月購入上址，當時作價135萬元，期內帳面獲利463萬元。



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新界區



●裕東苑E座低層1室，實用面積約646方呎，業主早前叫價約440萬元放售，由於同類三房盤源緊絀，單位獲數組準買家先後出價，終於未補價第二市場以450萬元成交，實用呎價約6,966元。



●東涌映灣園本月暫錄約6宗買賣，屋苑15座中層C室兩房戶，享開揚山景，實用面積約563方呎。上址放盤近半年累減逾百萬元，獲首置買家以638萬元承接，實用呎價約11,332元。原業主於2010年7月以約283萬元購入，期內帳面獲利約355萬元。



●屯門居屋兆安苑F座中層5室，實用面積495方呎，以兩房間隔，獲區內人士以1.1萬元即睇即租，實用呎租約22元。若以同類單位銀行估值約435萬元計算，租金回報率料約3厘。



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