美股分析員：標指第4次試衝200天線　成後市關鍵

外國傳媒報道，隨着美股愈彈愈有，標指已幾乎完全收復去年12月大冧市的失地，由低位累升約17%，距離去年12月3日的高位僅差50點左右。



不過，美股著名分析員、TradingAnalysis.com創辦人Todd Gordon表示，美股下輪升浪將更艱辛，就「圖表」來說，面對着第4次特大阻力，就是200天線(約2,744點)。美股之前已上衝過3次，結果均失敗而回，今次是第4次挑戰該線。標指周四(2月14日)收報2,745點。



由於上次3次分別是2018年10月、11月、12月，每次均重上不足3天就再度回落，故他警告，一旦再次上衝失敗，後果將更不堪。他透露，雖然目前有意沽空美股，但技術上仍有機會衝上2,900點水平，決定先忍手。

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