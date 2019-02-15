Apple谷業績！收購DataTiger　冀提升服務收入

外國傳媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)已收購人工智能(AI)為輔助的英國市場營銷初創公司DataTiger。後者於2017年創立，總部位於英國倫敦，主力銷售軟件服務，以提供AI營銷方案。



分析指出，蘋果公司的收購反映其將更主力集中於銷售服務，而非只再着重於售賣如iPhone般的硬件產品，同時可能正尋求讓消費者知道它能提供的新服務方式。



據悉，蘋果公司將於4月推出全新的視像串流服務，主力為用戶提供度身訂造的閱讀及觀看內容，而DataTiger的服務正好讓蘋果公司更易掌握用戶所需。

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