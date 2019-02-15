夜市UPDATES︰道指飆近300點　港夜期高水兩百

中美談判有進展，美股早段向好，道指曾飆近三百點，高見25,733點，標指現升0.89%，報2,770點；納指現升0.47%，報7,461點。



內地官方媒體報道，中美雙方已就主要問題達成原則共識，雙方團隊將繼續磋商。



因零售數據表現未如人意，摩根大通下調美國去年第四季度國內生產總值(GDP)預測，由按季增長2.6%降至增長2%。



另外，美國總特朗普未有放棄興建美墨邊境圍牆的計劃，外界關注他會否宣布國家進緊急狀態，繞過國會獲取建牆經費。



美國飲料生產商百事(PepsiCo Inc.)業績合乎市場預期，其股價早段升1.78%；顯示卡生產商NVIDIA業績勝預期，其股價升3.38%。



另外，美國證券交易委員會(SEC)文件披露，「股神」巴菲特旗下巴郡上季減持了蘋果公司(Apple Inc.)的289萬股，Apple早段挫微跌0.06%。



港股方面，受中美貿易談判利好消息刺激，恒指夜期重上二萬八關，高見28,134點，較現貨收市價高水逾兩百點；俗稱「黑期」的新加坡港股期貨亦漲327點。





【22:33】美股周五(2月15日)早段靠穩，道指升227點，報25,666點，納指漲48點，報7,474點。



百事公司第4季扣除部分開支後每股盈利1.49美元，收入則為195億美元，兩個數字均符預期，但警告今年每股盈利微跌。百事股價周五早段報115.01美元，升2.15%，其主要競爭對手可口可樂日前唱淡今年前景，觸發股價周四(14日)急挫8.44%，08年來最傷，周五早段報45.82美元，回升0.5%。



由於數據中心、遊戲機市場及加密貨幣掘礦機對晶片需求下降，Nvidia去年第四季收入銳減24%至22.1億美元，與兩周前發出的預警指引相若。Nvidia預測今年收入持平或輕微下跌，勝預期下跌7%，股價周五早段報163.75美元，漲5.97%。



股神投資旗艦巴郡披露，上季已沽清持有價值21.3億美元甲骨文股份，甲骨文股價早段報51.35美元，跌0.25%。



高盛認為，投資者應「炒股不炒市」，又預期未來3至6個月股市只會持平。該行指出，美股自去年12月底開始的強勁反彈將告一段落，又指根據過往經驗，未來3至6個月股市只會持平，標指短期回報將更溫和。該行策略員認為，股票回報將由微觀因素主導，建議將注意力集中於具相對價值及特殊機會的股份，看好非必要消費、通訊服務及醫療護理行業。



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