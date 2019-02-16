東方日報B2：港股三重「咒」　瀉531點

美國零售數據欠佳連累美股周四下跌逾百點，加上投資者對中美貿易談判憂慮重燃，以及中國最新經濟數據遜預期，拖累港股周五下挫531點。恒生指數跌穿28,000點關，更跌穿10天移動平均線及250天牛熊分界線，收報27,900點，全周累跌45點，結束連續六周上漲強勢。



恒指周五甫開市已跌190點，之後愈跌愈深，最多曾挫586點，低見27,845點。國企指數曾瀉253點，收市仍跌233點，失守11,000點關，收報10,937點，全周累跌19點，連續兩周下跌。港股周五總成交1,024億元，沽空額逾136億元，沽空比率13.31%，盈富基金(02800)及騰訊(00700)沽空額逾15億元及11.18億元，居沽空金額榜首兩位。



港股通(滬)及港股通(深)合共淨沽出6.57億元，「北水」淨沽售2.3億元建設銀行(00939)及1.89億元工商銀行(01398)。



全日有1,263隻股份下跌，當中騰訊發表規範遊戲直播行為十二條禁令，股價四連跌，周五跌2.34%，收報333.8元。收市後內地公布第六批網上遊戲版號，騰訊再度榜上無名。



早前強勢的香港交易所(00388)股價亦跌2.64%，收報251元。手機設備股、汽車股、券商股、5G概念股及醫藥股等均有回吐，361度(01361)發盈警，連累一眾體育用品股捱沽。



不過，內地豬肉價格上升，豬肉股惠生國際(01340)及中糧肉食(01610)收市分別飆升32.59%及14.84%。市場炒作摺屏幕手機將推出的消息，生產液晶體顯示屏的億都(00259)急漲14.87%。



悠誠資產管理首席投資總監陳炳強指，美國零售數據欠理想，市場憂慮美企盈利增長再放緩，難支撐美股的高估值，而且中美貿易談判進展沒想像中理想，即使最終能達成若干協議，實行起來的禍害亦不容忽視，未來一、兩季中國經濟勢續放緩。恒指28,000至30,000點有不少「蟹貨」，短線或借勢調整至27,300點，若能守穩則可當作升後調整。



不過，他認為港股整固後有望再上試28,500點，依然看好5G概念股，而中國經濟未來料將加速向內需轉型，故內需股仍可看高一線。



招銀國際策略師蘇沛豐較審慎，認為港股短期升浪或告終，恒指技術走勢轉弱，或下試27,200點，手機設備、汽車、內房及醫藥股等基本因素均轉弱，不宜沾手，但5G概念股及基建股則可待調整候低吸納。



此外，訊匯證券行政總裁沈振盈表示，美國上月零售銷售遠遜預期，經濟負面因素浮現，全球消費市道疲弱已是不爭事實，美股頂部已開始現形。由於中美貿易談判未明朗，2月港股會否大跌還看兩國談判，投資者切勿高位追貨。



不過，港股美國預託證券(ADR)周五跟隨美股高開，滙豐控股(00005)報67.25元，較港高0.9元；騰訊報336.7元，高2.9元，按比例相當於恒指反彈333點。



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