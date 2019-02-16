金利豐等券商客戶　38億資產遭凍結

政府憲報周五(15日)公布，香港證監會凍結朱李月華旗下金利豐證券等共三家證券行數個客戶帳戶資產，涉資逾38億元。



金利豐證券母企金利豐金融(01031)股價周五急瀉5.83%，並且以全日低位收市，收報2.1元。



證監會周五向三家證券行發出限制通知，包括金利豐證券、長江證券經紀(香港)及海通國際證券，禁止有關證券行在未得證監會事先書面同意下，以任何方式處置若干個客戶帳戶內的任何資產，以總值38.14億元為限。



證監會調查發現，一家上市公司涉嫌在多份公告、年度業績，以及年報中披露虛假或具誤導性的財務資料，而該等資料相當可能會誘使他人進行交易，尤其是在2015年進行的某些集資活動，而該公司從中籌集了共38.14億元。此外，據調查所得資料顯示，負責披露虛假或具誤導性資料的受疑人為該上市公司兩名高級管理層。



該兩名高層亦涉嫌透過其在英屬維爾京群島(BVI)成立並全資擁有的公司，挪用該上市公司於2015年集資所得中約2.58億元，而部分被挪用的資金存入公司A。



證監會認為，由於公司A在上述證券行中設有保證金帳戶，並持有該上市公司的股份，因此有必要凍結有關戶口，以保存當中資產待進一步調查。不過，證監會未有披露公司A及該上市公司的名字。



證監會主席雷添良表示，有關調查仍在進行中，不便評論個案。至於會否採取法律行動，則需視乎調查結果，現階段未能透露更多詳情。



金利豐金融行政總裁朱李月華則回應，案件只涉及公司一個客戶，已有員工跟進事件，強調自己暫未知詳情，亦不清楚將來會否有更多其他客戶涉案。



事實上，金利豐證券並非首次接獲類似通知。去年9月時，證監會為維護投資大眾利益，宣布凍結金利豐證券、中南金融及滙豐金融證券(亞洲)旗下個別客戶的資產，禁止有關經紀行在未得證監會事先書面同意下，以任何方式處置有關客戶(一名上市公司主席)帳戶內的任何資產，以總值101.68億元為限。

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