內地再打地下錢莊　濠賭股洗倉

內地公布新規，主力打擊地下錢莊，市場估計類似新規將陸續有來，勢直接影響澳門賭場貴賓廳業務。香港上市的6隻濠賭股周五(15日)遭洗倉，單日市值蒸發361.62億元。當中，永利澳門(01128)和美高梅中國(02282)股價跌幅最大，收市分別下挫7.16%和6.05%，後者盤中跌幅更達7.73%。



中國最高人民法院和最高人民檢察院於內地春節假期前聯合公布司法解釋，直斥地下錢莊的非法買賣外匯行為擾亂金融市場秩序。並公布新規在2月1日起執行，當中訂明罰則包括有期徒刑、罰款和沒收財產等。



德銀發表研究報告，表示新規之下，澳門多種以往常見交易都被視為非法活動，包括假裝購物但透過銷售終端機(POS)或互聯網刷卡套現、透過地下錢莊非法匯款等。尤其前者常見於檔舖、珠寶店和俗稱疊碼仔的賭業中介服務，以往都是用這種方法來為高級中場和貴賓廳賭客提供資金。



該行又指，當局已顯示出決心要堵塞外匯管制的漏洞，相信幾個月後或會有首批地下錢莊被檢控，賭場內的高級中場等業務勢必受壓。銀河娛樂(00027)、澳博控股(00880)、永利澳門(01128)等貴賓和高級中場業務在行內佔比較多，將會最受影響。該行予銀娛和澳博「沽售」、予永利澳門「持有」投資評級。



此外，瑞信的研究報告指，宏觀經濟疲弱之下，中國將繼續收緊外匯管制，新的司法解釋估計會影響到50至60%高端賭客的資金來源。另外，依照目前進度來看，2月澳門博彩收入低於預期，政府措施繼續成為澳門賭業的不穩定因素，並預計今明兩年澳門博彩收益增長有限。



Sanford Bernstein的報告表示，新規影響多大，將視乎當局執行的力度有多大，可是若內地與澳門之間的外匯交易被嚴重壓制的話，將迫使更多人「賭枱底數」，對澳門貴賓廳收益構成負面影響。

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