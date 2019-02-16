美股中段維持升幅　港股ADR反彈逾250點

中美貿易會談進展正面，美股中段維持升幅。道指最新報25,786點，升346點或1.36%；標指最新報2,769點，升23點或0.86%；納指最新報7,458點，升31點或0.43%。



港股ADR表現向好，按比例計算，現報28,156點，升256點。滙豐控股ADR折合報67.21港元，較港收市升1.29%；騰訊控股ADR折合報338.32港元，較港收市升1.35%。



為期兩日的中美貿易談判周五在北京結束，雙方在中國經濟結構改革議題上僵持不下，未有簽署諒解備忘錄。



美媒指中方再作讓步，提出增購美國半導體至2,000億美元，並增購液化天然氣、原油及大豆，以及改變汽車和工業市場的補貼政策，換取美方延長原定下月一日屆滿的停火期限。



中國國家主席習近平其後接見美方代表團，談判下周在華盛頓繼續。美國白宮則發表聲明，指雙方在貿易會談期間進行了仔細及深入的討論，但承認仍有大量工作須在3月1日期限前處理。



另一方面，美國總統特朗普周五在白宮玫瑰園確認，他會宣布國家進入緊急狀態，以獲取資金於南部邊境興建圍牆。消息指，特朗普毋須國會批准下興建圍牆，估計金額達80億美元。



對於後市，高盛認為，投資者應「炒股不炒市」，又預期未來3至6個月股市只會持平。



高盛指出，美股自去年12月底開始的強勁反彈將告一段落，又指根據過往經驗，未來3至6個月股市只會持平，標指短期回報將更溫和。該行策略員認為，股票回報將由微觀因素主導，建議將注意力集中於具相對價值及特殊機會的股份，看好非必要消費、通訊服務及醫療護理行業。

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