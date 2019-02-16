歐股收市：德國DAX漲逾200點　銀行股全線上揚

歐洲股市收市做好。英國富時100指數收報7,236點，升39點或0.55%；法國CAC指數收報5,153點，升90點或1.79%；德國DAX指數收報11,299點，升210點或1.89%。



歐洲央行執行委員會委員克雷(Benoit Coeure)表示，歐元區經濟放緩的強度和規模明顯超過預期。他又稱，歐央行可能有新的長期再融資操作(TLTRO)，並且正在討論中。



消息對銀行股有刺激作用，其中，法國巴黎銀行急升4.19%；德意志銀行上漲4.63%；瑞士信貸集團亦升1.29%。



個股方面，德國網站Scout24獲Pulver BidCo收購，其股價急升10.9%。



外媒報道，意大利銀行Cassa Depositi e Prestiti擬增持意大利電訊股份，後者股價升6.4%。

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