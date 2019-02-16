委國快變天？傳IMF籌備援助方案　布油按周飆逾6%

外電報道，據相關官員透露，國際貨幣基金組織(IMF)預計，委內瑞拉的馬杜羅政府快將倒台，主因是受美國制裁及無法進入國際油市。



該官員指，隨着委內瑞拉現金規模急跌，加上只餘下印度一個石油買家，該國將加速向獲美國支持的國民議會主席瓜伊多領導的政府過渡。不過，變天現仍有一大阻礙，為支持馬杜羅政府的委內瑞拉軍方繼續掌權。



據悉，IMF已秘密地籌備大規模金融援助方案，一旦馬杜羅政府倒台，方案將可幫助該國恢復。



國際油價衝高，布蘭特期油及紐約期油收市均漲逾2%，其中，布油收報66.25美元，升2.6%，全個星期升6.7%；紐油收報55.59美元，升2.1%，並創2018年11月以來收市新高，全周計累漲5.4%。

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