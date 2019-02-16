iPhone在華減價無效？瑞銀：1月非Android手機出貨量急瀉七成

瑞銀(UBS)分析師Timothy Arcuri表示，今年1月份中國市場非Android手機出貨量按年勁跌70%，反映蘋果公司iPhone以減價救亡的成效暫仍不大。他認為2月和3月的iPhone銷售數據更為重要，因期間為農曆新年，人們通常會送禮。



該行報告指，1月全球智能手機出貨量按月降4%，按年跌10%；同期中國智能手機市場出貨量按月跌18%，按年下降20%。



該行料蘋果公司2019財年收入將下降4.4%，目標價為每股185美元，維持「買入」評級。



由於iPhone銷售疲軟，蘋果公司去年第4季度在華營業收入按年下降逾26%，至131.7億美元。市場預測，iPhone銷量可能要到今年秋季才會恢復增長，屆時將會有新iPhone推出市場。



另外，外媒引述消息報道，蘋果公司將在中國的iPhone XS和XR促銷期延長至3月25日。

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