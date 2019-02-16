二手成交：灝景灣海景單位減價62萬元售出

消息指，青衣灝景灣10座高層E室，實用面積約684方呎，三房連套房間隔，外望汀九海景，約於1個月前開價1,200萬港元放售，減價62萬元或約5.2%，最終以1,138萬元獲換樓客承接，實用呎價約16,637元。



據了解，原業主於2005年2月，以約388萬元購入上址，帳面獲利約750萬元，升值約1.9倍。



●樂雅苑已補價戶低市價5%沽

消息指，牛頭角居屋樂雅苑D座低層7室，實用面積約431方呎，建築面積約523方呎，兩房間隔，外望樓景，在去年12月於自由市場放盤，叫價550萬港元，今年1月下調叫價至528萬元，最終再減至475萬元沽出，累減75萬元或約14%，成交價低市價5%，實用呎價約11,020元。

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