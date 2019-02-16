齊轉軚！法興估聯儲今年不加息　摩通料僅加1次

綜合報道，美國聯儲局早前「放鴿」，法興銀行和摩根大通雙雙下調今年美國加息次數的預測。



法興經濟學家預計，聯儲局今年將繼續按兵不動，之前是預期加息兩次。Subadra Rajappa等利率策略師估計，美國10年期國債收益率將維持在2.6至2.8厘水平。



摩根大通經濟學家Michael Feroli在報告指，聯儲局的反應機制已經改變，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)現在樂見通脹高於目標，因而調整加息預測，料僅會於12月加息1次。據該行去年底報告，策略師預期聯儲局在2019年將加息4次。



另外，對於中美貿易談判，美銀美林表示，中美若達成「真協議」，美股標指將創新高；並預測標指最樂觀會有5至10%的上升空間，可望見3,020點，超越去年9月2,930點的歷史高位。

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