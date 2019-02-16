海航在德銀持股減至6.3%

外媒引述美國證券交易委員會文件指，海航集團於德意志銀行(德銀)的持股，由7.64%進一步減至6.3%。



早於去年中，海航已曾減持德銀。2018年6月德銀公布海航的整體持股比例由7.96%減至7.64%。其中，實體持有股權由5.45%降至3.69%；透過以期權交易方式持股由2.51%升至3.95%，即目前合共持股7.64%。



除了減持德銀，海航系近年亦接連在港出售資產。其中，該集團旗下香港國際建投(00687)在本月初將持有的啟德發展區住宅地，連貸款以逾68.89億元轉售予會德豐地產，較2017年3月買入價低約7%。



海航系曾持有4幅啟德發展區的地皮，但已悉數轉讓予香港的地產發展商。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/