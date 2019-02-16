中原：2月份一手買賣合約登記料達1500宗　按月少三成

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截至13日為止，2月份一手私人住宅買賣合約登記暫時錄得819宗，總值76.1億元；預計全月約有1,500宗及140.0億元，將較1月的2,167宗及282.9億元，分別下跌30.8%及50.5%。



值得留意的是，數字反映春節前的新盤市況。期內登記宗數最高的新盤為大埔天鑽，暫錄441宗，總值32.14億元。其次是屯門The Carmel，錄84宗，總值5.93億元。土瓜灣Downtown 38錄62宗，排名第三位，總值3.72億元。



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