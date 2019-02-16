人行孫國峰：中國無意亦無必要推「量化寛鬆」

面對內地經濟下行，如何「放水」救市成為市場所關注的課題。內地媒體報道，中國人民銀行(中國央行)貨幣政策司司長孫國峰指出，不論從金融體系結構的角度，抑或是從貨幣政策操作成效來看，中國暫時都沒有可能和沒有必要進行量化寬鬆(QE)措施；而人行購買國債的意義也不大。



至於內地銀行面對資本不足的問題，早前人行已批准銀行發行永續債補充資本，並推出央行票據互換工具(CBS)以提高永續債的流動性。



他又指，人行並不想透過行政方式要求銀行，而是想通過貨幣政策工具鼓勵銀行主動增加對實體經濟的支持，特別是小微企業及民營企業。



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