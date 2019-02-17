鄺民彬：A股發圍　券商股率先受惠

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，市場近日投資氣氛明顯改善，除憧憬中美貿易談判外，亦憧憬聯儲局快將敲定結束縮表計劃，再配合美國年內加息機會減，深化市場對當地貨幣政策趨向寬鬆的預期，提振了市場信心。



中國方面，雖然於農曆新年期間的零售及消費數據繼續反映經濟下行壓力加大，同時，大批A股上市公司因商譽減值，發出盈警，但對A股市場的負面影響不大，相反，A股於農曆新年假後表現偏強，滬綜指重上2,700點。



事實上，市場除憧憬中央持續加強市場流動性及支持經濟增長，利好股市表現外，亦有券商預期，外資持有A股比例於10年內將持續增加，由目前不足3%升至約一成，流入資金則介乎1,000億至2,200億美元。



受惠更多新資金流入及流動性增，加上A股估值偏低，未來表現仍可看高一線。券商股則有望先行受惠交投量回升，加上科創板的設立及去年的低基數效應，行業值得投資者留意。



醫藥股近日亦見回穩，主要由於國務院對罕見病藥予稅項優惠。事實上，去年國務院發布的藥品「帶量採購」政策已令市場削弱行業盈利預期，加上在去年的假疫苗事件後，料中央仍會嚴厲整頓醫藥市場，行業始終具較大政策風險，只宜小注短線跟進，並以行業龍頭為首選。



後市方面，港股重上28,000點，已出現超買情況，慎防獲利回吐，料恒指先行於現水平整固，10天線為初部支持。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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