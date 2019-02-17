葉尚志：比亞迪股份擁行業優勢

第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄中表示，港股升勢持續，恒指已進一步升抵250天線28,300點水平，是8個月以來的首次。隨着市況的持續走高，市場氣氛亦見恢復過來，資金有逐步流入港股的情況。



走勢上，恒指仍處於反覆上推的行情，並且在創出新高點後，前一級短期浪底可以確立於27,534點，只要恒指在整固時未有跌穿這個位，相信大盤總體穩好狀態將可以保持，市場將繼續炒股不炒市的操作。



比亞迪股份(01211)近日走勢有完成盤底回升的迹象，1月份的銷量情況表現理想，加上工信部發出了最新的新能源車稅減免目錄，相信都是對比亞迪股價帶來提振的因素，建議可關注順勢買入的機會。



集團公布了1月份的銷量數據，整體汽車銷量有4.39萬輛，按年增長有4%。雖然總體銷量增幅不大，但是新能源車的銷量有2.86萬輛，佔總體銷量有65%，是眾多汽車公司、新能源車產銷量佔比最大的，故相信比亞迪是最能受益於新能源車的未來發展大趨勢。



另一方面，工信部也發布了第七批《享受車船稅減免優惠的節約能源使用新能源汽車車型目錄》，共有420款車型上榜，而比亞迪也有多款車型入選。建議可於50元水平買入，止蝕於46元，目標看60元。



第一上海首席策略師 葉尚志(作者為註冊持牌人士)

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