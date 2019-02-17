陳鳳珠：政策變更　醫藥股添波動

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠在東方產經「專家點評」專欄中表示，內地股市於春節假期後呈現上升趨勢，投資氣氛向好，帶動港股再創今年高位。本港企業踏入業績期，預期或會出現炒股不炒市情況，市場亦靜待「兩會」的召開，預期內地會推出更多扶持政策，並會陸續公布細節，因此受國策扶持的板塊或會受資金追捧。



國務院常務會議提及支持商業銀行多管道補充資本金，提高對商業銀行的永續債發行審批效率，亦會降低優先股、可轉債的准入門檻，同時引入基金及年金等長期投資者參與銀行的增資擴股，以促進銀行加強對民營企業及小微企業的金融支持。



去年開始，內地已實施多項貨幣政策推動資金進入小微企業，如定向降準及定向中期借貸便利，而現時更支持商業銀行補充資本金，充分反映內地堅決推動資金落入實體經濟的決心。



另外，會議亦着重醫療行業的發展，並部署加強癌症的早診早治及用藥保障措施，支持腫瘤診療新技術臨床研究及應用，亦加快境內外的抗癌新藥註冊審批，及發展「互聯網+醫療」，以提高基層醫療機構的診療能力；同時對罕見病藥品給予增值稅優惠。會議決定由3月1日起，對首批21個罕見病藥品和4個原料藥，參照抗癌藥對進口環節減按3%徵收增值稅，內地環節可選擇按3%簡易辦法計徵增值稅。



其實，去年內地對抗癌藥實施降稅政策，包括進口抗癌藥品關稅降至零及部分進口抗癌藥減按3%徵收進口環節增值稅等，當時市場預期降稅可導致抗癌藥價格下降，但最終部分抗癌藥的價格調低幅度不足一成。因此，降稅對藥品的終端價格影響或不會太大，故內地或需要加強對病患的保障，更應以預防為主。



由於內地醫藥行業持續有政策出台，且政策普遍要以降低藥價為目的，料藥企的盈利將受影響，惟政策或有助加快部分藥品的註冊審批，因此要留意醫藥板塊今年走勢或較為波動。



東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)

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