鄺紫珊：內地股市趨成熟　顯投資價值

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄表示，中國股市在推出多項利好政策下，1月份透過滬/深港通流入的資金規模創下近期單月最大淨買入。加上滬深兩市經歷早前調整後，市盈率已低於長期平均值，可望繼續吸引資金流入，讓股市進一步向好。



近日有外資報告指，中國將持續擴大市場開放，包括近年滬/深港通的推展，以及A股陸續被納入國際指數及權重提升等，相信在2019年，A股被動和主動資金流入金額將會達到700億至1,250億美元；未來10年，A股市場可望每年平均有1,000億至2,000億美元的資金流入。



事實上，年初至今全球股市集體反彈，當中A股更是受惠於政策頻出，以及人民銀行的寬鬆態度，拉升市場的投資信心。雖然中國經濟數據部分表現未如理想，甚至有預期經濟可能放緩，相信若日後經濟數據止跌回升，A股有力再上，讓估值得以進一步修復。



另外，內地政府先後推出多項政策措施，包括降準、擴大現行合格境外機構投資者(QFII)及人民幣合格境外機構投資者(RQFII)額度規模。據了解，中證監擬將QFII、RQFII兩項制度合二為一，藉以簡化流程，即表示可大幅放寬境外機構的准入條件，也同時擴大投資範圍。



隨着國際指數正式被納入A股，除吸引更多外資流入外，也有助提升A股市場機構投資者的投資比重，使中國資本市場走向成熟。從中長期來看，可有效提升A股的投資價值及穩定性。



由於現階段市場仍有不確定因素，尤其是中美貿易談判進展，策略上，建議投資者採取均衡布局，可留意科技、消費、醫藥、金融及通訊等行業，建議專注具有業績表現及股息增長穩定的股份。從整體來看，內地將對投資市場提高對外開放度，料將吸引更多境外長期資金，投資者可多加注意。

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