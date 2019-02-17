曜熊理財：歐洲市場乏上升動力

曜熊理財策略董事馬煒喬在東方產經「專家點評」專欄中表示，中美貿易談判持續，雙方在答應對方條件後，協定應可達成，最後談的是美國如何監管協議的落實，經過世貿協議的了解，美國已知道中國是如何辦事。



全球經濟正步向不景氣，美國經濟增長引擎正在熄火，中國受貿易戰打擊已見影響，歐洲亦瀕臨衰退，全球信貸可能再陷危機。



歐元區去年12月份工業產值較11月份下滑0.9%，降幅是預期的兩倍，同時也是2009年以來的最大年度降幅。歐洲經濟增長乏力，德國經濟顯露頹勢，2018年GDP增速放緩至1.5%，法國的家庭支出也陷入停滯，該國還受到黃色背心抗議的困擾。



全球最大經濟體美國的增長正在放緩，資料顯示，美國經濟形勢相對健康，但在當前的周期位置上，經濟增速不太可能有進一步加速的可能。美國信貸需求大幅放緩，消費作為美國經濟的重要增長引擎，正在失去動力。



短期內，全球金融市場可能受到中美達成貿易協議而向上，但在協議落實後，中國要加大開放市場，對國企構成不利影響。最樂觀估計，環球股市可保持在現階段水平，但缺乏上升動力，歐洲股票基金表現更可能是最差的一環。

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