鄭勤龍：南韓乃全球經濟危機溫度計

玄學金融家鄭勤龍在東方產經「專家點評」專欄表示，從以往的歷史數據顯示，南韓的經濟表現就如全球經濟危機的溫度計一樣，具有相當高的參考作用，即使高盛著名的全球領先指標(Global Leading Indicator，GLI)在2010年曾作出了巨大的分項調整，但南韓的出口按年增速卻一直被沿用至今，可見高盛對其指導作用亦十分認同。



南韓的出口，從上世紀70年代開始就一直保持着良好的增長，在2017年為止，其出口量已逾5,700億美元，排名僅次於歐盟、中國、美國和日本，佔了全球的出口比重約3.24%。



南韓產品的入口國當中，中國約佔24.78%、美國約佔12%、歐盟約佔8.14%，以及日本亦佔了4.67%，這四大經濟國的GDP總和就已佔了全球GDP的67%，可想而知南韓的出口表現和全球經濟動向是有多大的相關性了。



若將南韓出口按年增速和全球製造業PMI作對比的話，可以發現其與全球經濟動向的相關性和同步性更高。但奈何南韓的PMI在2018年的大多數月份中均處於枯榮線50以下，這現象對2019全球經濟的表現就如發出了一個警號。



回顧歷來的金融危機發生之前，無論是1998年的亞洲金融風暴、2000年的科技泡沫、2008年的金融海嘯等等，南韓出口按年增速均會先行回落。目前IMF對南韓2019年的增速預測為2.58%，而南韓央行的預測則為2.7%，是2013年以來最低。



若從風水的地運系統來說，南韓是位於世界版圖的東方，雖然今年武曲星主事情況仍未算十分之懷，但來年五黃到方便會開始退氣。



綜合各方數據來說，南韓經濟增長很可能會在今明兩年進一步下行，因此投資者在今年的投資部署上，除了要懂得平衡風險之外，亦最好同時多留意一下南韓經濟的動向與變化方為上策。

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