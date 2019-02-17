陳健豪：英鎊跌勢未算急

艾德證券期貨董事總經理陳健豪在東方產經「專家點評」專欄表示，2019年其中一個投資主題，肯定是環球經濟出現明顯放緩，甚至有衰退風險。



除了一眾組織如國際貨幣基金組織等先後下調環球經濟增長預測，由3.7%跌至3.5%並再次提出警告，因為中美貿易關係緊張、關稅問題、環球經濟增長不如預期，甚至英國脫歐結果未明、中國經濟增速放緩等，各國政府要為可能到來的風暴作好準備，難怪上周多間央行貨幣政策都明顯轉為保守，甚至有空間減息的如印度央行率先應對，而多國如意大利、澳洲、英國等都先後下調2019及2020年經濟增長預測，其中英國GDP增速已創下6年新低、英國去年12月經濟更一度陷入衰退，似乎外圍風雨飄搖下，美匯指數仍會維持偏強走勢機會較高。



英鎊兌美元在所有消息包括經濟數據、脫歐進展消息等都是負面下，匯價自1.32水平一直受壓並下跌至1.28水平，筆者早前建議趁調整吸納的建議，在錯誤估計消化此等消息所需時間下不幸止蝕，不過仍未有跌穿關鍵支持。



英鎊目前支持位在1.28，好淡分水嶺仍在脫歐協議首次遭國會否決後的低位1.267，因此英鎊必須跌穿1.267至1.28此支持區，才可反映投資者全面看淡英鎊。



從樂觀的角度看，英鎊在明顯大量負面題材可借題發揮下仍未有出現急跌，反映投資者在過去2年不斷做淡英鎊下，在現價位1.3以下水平似乎未有入市沽空的動力，買入後雖未找到理據支持，不過從投機角度，美匯指數自身未有條件破頂，一旦捱過此輪美元回升的陣痛，不排除英鎊可以借勢反彈，筆者仍認為自1.267急升後，在第一季、甚至上半年前，英鎊兌美元的交易區間或可上移至1.27至1.33水平。

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