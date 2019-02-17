潘梓生：A股仍然易跌難升

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生在東方產經「專家點評」專欄表示，中美兩國舉行高級別貿易談判，暫時未見任何進展，但中港股市經歷一輪上漲之後，終見「像樣」的超買回調。踏入2019年，市場對中美貿易談判充滿信心，加上美國聯儲局立場鴿派，令A50指數期貨等中國相關股指產品大幅上揚。



富時中國A50指數期貨(簡稱A50指數)是包含上海及深圳掛牌前50家上市公司所制訂，近日中港股市大幅上揚，拉動A50指數在個半月時間大幅抽升逾一成半，並逼近去年第三季高位，走勢比恒指更為凌厲。不過，在中美之間結構矛盾如此巨大之際，相信市場對於達成貿易協議的可能性已過於樂觀，在A50指數逼近關鍵阻力，並作勢大幅回落後，已大致確認短期頂部已經出現。



A50指數在1月初至今形成一條急促上升軌，並在上周五大跌時下破，大致確認短期升勢已經完結。但由於此次升勢急速，除非貿易會談傳出非常不利的消息，否則短期而言仍需稍作整固。投資者可待A50指數稍作反彈至11,700點再作沽空部署，並以黃金比率回調50%，即約11,000點作為獲利目標。

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