趙文傑：美股或遇大蕭條後最長熊市

俊賢資產管理行政總裁趙文傑在東方產經「專家點評」專欄表示，聯儲局主席鮑威爾1月4日出席美國經濟學會年會時，首度表明因近期通脹數據沒有升溫迹象，當局將靈活調整貨幣政策，加息步伐亦因應經濟狀況而保持耐性，這是聯儲局由「鷹」轉「鴿」的重要一天。隨後包括美股在內的環球股市，展開報復式的顯著反彈，當中標普500指數從當日起至今已大幅上漲約12%。



總統特朗普去年就加息問題，幾乎每隔兩日便炮轟鮑威爾的施政失當。雖然鮑威爾當時仍口口聲聲重申聯儲局是獨立運作機構，不受白宮干預，可是踏入新一年後改變口風，其他官員亦紛紛配合，甚至連前主席耶倫亦加入指出若經濟走弱或會減息，聯儲局明顯已臣服於特朗普壓力底下。



金融海嘯爆發後，聯儲局推行零息政策及QE救市，長期低息及印銀紙已嚴重扭曲資產價格。近年當局企圖將扭曲的政策正常化，同時加息及縮表，便換來去年第4季股市大跌，及孳息曲線倒掛引起市場恐慌。即將去年亮麗的經濟數據支持聯儲局在縮表之下加息4次，但資本市場的反應相信已嚇倒鮑威爾，以及希望在2020年11月連任的特朗普。



聯儲局的轉軚及特朗普出口術指與中國貿易談判進展良好，成為支持美股近月反彈的重要推動力，惟筆者並不相信這些動作便能扭轉「本應」發生的熊市，因為股市走向主要是反映未來經濟前景。相反這只會延長今次的熊市時期，將令投資者更難受。美國近日出爐的12月零售銷售按月下跌1.2%，創09年9月以來最大跌幅，已是經濟轉弱的訊號。



自1926年以來，美股出現了8次熊市，每次的平均時期持續1.4年，平均下跌41%。當中由1929年經濟大蕭條引發的熊市為期最長，達到2.8年；至於損失亦最大，跌幅高達83%。第二長時期的是在2000年發生，由科網泡沫爆破的熊市，持續了2.1年及下跌45%。一旦美國當權者繼續出口術左右股市跌勢，製造好消息令股市應跌不跌，直至成功圓滿其8年總統大業，由去年9月才開結的熊市生命將會拖延，或比2000年的更加漫長。

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