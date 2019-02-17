m18講場：你今日跑咗未？郭炳聯力撐渣打馬拉松

新鴻基地產(00016)一向提倡健康及可持續生活，鼓勵員工及公眾多做運動，平衡身心健康。新地主席兼董事總經理郭炳聯今日(2月17日)身體力行，參與渣打香港馬拉松2019–「領袖盃」邀請賽，路線長1.8公里。



他表示：「很高興參與『領袖盃』，而公司一直鼓勵員工參與有益身心的慈善體育活動，希望大家運動強身之餘，亦能幫助他人，體現運動行善，以心建家的精神。」



該集團除積極參與各項慈善活動外，每年亦舉辦「新地公益垂直跑」，並冠名及慈善贊助「新鴻基地產香港單車節」。2018年度，兩項活動獲得逾7,300名公眾人士參加，一起「運動行善」，總善款達868萬港元，支持7個扶助基層兒童及青少年的項目，超過1萬人受惠。

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