備戰星期一：大市飄忽　跟名家做定功課

受中美貿易戰談判消息影響，港股上周走勢先升後跌，恒指一度上破250日線，可惜上周五即告失守，熊轉牛願望落空，收市跌531點，報27,900點，結束6周升勢，全星期累跌45點。



展望本周，中美貿易談判進展固然關鍵，藍籌股亦開始進入業績公布期，散戶未來應該如何部署？不妨參考《東方產經》各專家就股匯以及基金市場的分析及建議，為投資做好備戰。



1、國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄表示，中國股市在推出多項利好政策下，1月份透過滬/深港通流入的資金規模創下近期單月最大淨買入，加上滬深兩市經歷早前調整後，市盈率已低於長期平均值，可望繼續吸引資金流入，讓股市進一步向好。

【鄺紫珊：A股走向成熟 顯投資價值】https://bit.ly/2BBWPZ2



2、艾德證券期貨總經理陳健豪在東方產經「專家點評」專欄表示，從樂觀角度看，英鎊在明顯大量負面題材可借題發揮下，仍未有出現急跌，反映投資者在過去2年不斷做淡英鎊下，在現價位1.3以下水平似乎未有入市沽空的動力，買入後雖未找到理據支持，不過從投機角度，美匯指數自身未有條件破頂，一旦捱過此輪美元回升的陣痛，不排除英鎊可以借勢反彈。筆者仍認為自1.267急升後，在第一季、甚至上半年前，英鎊兌美元的交易區間或可上移至1.27至1.33水平。

【陳建豪：英鎊跌勢未算急】https://bit.ly/2tnxttk



3、凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，受惠更多新資金流入及流動性增加，加上A股估值偏低，未來A股表現仍可看高一線。券商股有望先行受惠股市交投量回升，加上科創板的設立及去年的低基數效應下，行業值得投資者留意。

【鄺民彬：券商股率先受惠】https://bit.ly/2GtDsW8



4、亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生在東方產經「專家點評」專欄表示，中美兩國舉行高級別貿易談判，暫時未見任何進展，但中港股市經歷一輪上漲之後，終見「像樣」的超買回調。

【潘梓生：A股仍然易跌難升】https://bit.ly/2EfQV1r



5、第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄中表示，比亞迪股份(01211)近日走勢有完成盤底回升的迹象，1月份的銷量情況表現理想，加上工信部發出了最新的新能源車稅減免目錄，相信都是對比亞迪股價帶來提振的因素，建議可關注順勢買入的機會。

【葉尚志：比亞迪擁行業優勢】https://bit.ly/2V6pSLJ



6、東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠在東方產經「專家點評」專欄表示，由於內地醫藥行業持續有政策出台，且政策普遍要以降低藥價為目的，料藥企的盈利將受影響。惟政策或有助加快部分藥品的註冊審批，因此要留意醫藥板塊今年走勢或會較為波動。

【陳鳳珠：政策變更 醫藥股添波動】https://bit.ly/2DJSB1Q

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