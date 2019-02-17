二手成交：紅磡悅目SSD鬆綁貨　減價近9%沽

利嘉閣地產黃埔二行(A組)聯席董事余美寶稱，新近錄得紅磡悅目頂層單位連天台成交，單位實用面積約430方呎，採兩房間隔，外望郵輪碼頭海景。單位原開價950萬港元放售，議價後減價約84萬元或約8.8%，獲買家以866萬元承接，折合實用面積呎價約20,140元。



據悉，原業主於2015年4月以約759.8萬元買入上述單位，持貨滿3年，SSD鬆綁即轉手，現帳面獲利約106.2萬元，單位升值約14%。



悅目2月至今，暫錄2宗二手成交個案，平均實用面積約19,814元；現約有18個單位放售，最低入場價790萬元起。

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