二手成交：長情業主沽大坑台　26年帳賺3倍

利嘉閣地產跑馬地分行市務經理高偉鴻表示，市場新近錄得跑馬地大坑台A座低層4室成交，實用面積約559方呎，建築面積約652方呎，採兩房兩廳間隔，外望可享翠綠山景。單位原叫價1,100萬港元連車位放售，經議價後，減約102萬元或約9.3%，以998萬元易手，折合實用面積呎價約17,853元。



據了解，原業主於1992年11月以約252萬元購入上述單位，持貨逾26年轉手帳面獲利高約746萬元，賺價約3倍。



上述為大坑台最新一宗二手成交個案，屋苑現約有12個放盤，最低入場費由1,100萬元起。

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