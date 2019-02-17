本周金融大事一覽！歐美央行將公布議息紀錄

本周，金融市場重點落於2月19及20日。有傳中國國務院副總理劉鶴將於周二(19日)，再次率團往華盛頓展開第7輪貿易談判。周三(20日)，美國聯儲局及歐央行均會公布上次議息會議紀錄，可更詳細了解官員們對未來貨幣政策的見解。



【2月18日星期一】

美股休市一天



【2月19日星期二】

早上8時30分：澳洲聯儲銀行公布2月議息紀錄

下午5時30分：英國1月失業率



【2月20日星期三】

凌晨5時30分：美國截至2月15日當周API原油庫存變動

晚上11時：歐元區2月消費者信心指數初值



【2月21日星期四】

凌晨3時：聯儲局公布1月議息會議紀錄

下午3時：德國1月消費物價指數(CPI)終值

下午3時45分：法國1月CPI終值

下午4時15分：法國2月Markit製造業採購經理指數(PMI)初值

下午4時30分：德國2月Markit製造業PMI初值

下午5時：歐元區2月Markit製造業PMI初值

晚上8時30分：歐洲央行公布1月議息會議紀錄

晚上9時30分：美國截至2月16日當周初領失業救濟人數、12月耐用品訂單

晚上10時45分：美國2月Markit製造業PMI初值



【2月22日星期五】

凌晨12時：美國截至2月15日當周EIA原油庫存變動

早上7時30分：日本1月CPI

早上9時30分：中國國家統計局發布1月份70個大中城市房價指數



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