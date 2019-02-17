Apple收購語音應用程式PullString　作價少於7.8億

外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)已同意收購美國三藩市初創公司PullString。該公司專注於為亞馬遜Alexa、Google Assistant和物聯網硬件開發語音應用程式，料將可增強Apple在Siri人工智能語音技術上的突破。



據消息人士稱，Apple與PullString的交易價格不到1億美元(約7.8億港元)，但PullString高管有可能獲得更多的收益。與Apple的大部分收購一樣，這筆交易的目標據稱是人才和技術。



PullString前稱ToyTalk，由彼思動畫(Pixar)前高層於2011年創立。當時，語音應用才剛剛起步。具體來說，該公司的主要產品Converse是一種語音設計和人工智能工具，可以幫助用戶創建具有訂製聲音和高級聲音設計的「表達應用」。



Converse最初被玩具公司美泰(Mattel)使用，被應用於互動玩具Hello Barbie和Thomas the Tank Engine等產品。近期，PullString開始進軍物聯網，專注於Alexa和Google Assistant等語音助手。當前一代的PullString Converse幫助用戶開發訂製的會話式交互功能，而這也是Apple語音助手Siri所欠缺的部分。

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