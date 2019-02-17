華為5G摺屏手機月底亮相MWC　內存10GB配手寫筆

內媒報道，面對本月底25至28日，即將舉行的西班牙巴塞隆拿世界流動通訊大會(MWC)，全球各地主要智能手機廠商都摩拳擦掌，準備推出新旗艦手機。作為國產大廠的華為表示，將在MWC上發布首款可摺疊屏手機。



目前來看，華為摺疊手機將會搭載麒麟980處理器，內置5G基帶晶片；EMUI系統會採用全新設計，對摺疊屏進行優化和適配；沒有了前後之分，攝像頭可以共用；摺疊設計，搭配柔性屏，手機還擁有平板模式；運存可能會達到10GB，並且配備M-Pen手寫筆。



據產業鏈爆料稱，華為摺疊手機折疊後的外屏為4.58英寸、展開後內屏為7.3英寸；其採用的是外翻的設計，需要時打開就可以成為一塊小小的平板使用。其他方面，5G基帶、Leica三攝鏡頭都是標配。據了解，售價將逾萬元人民幣。



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