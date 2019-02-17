傳統汽車不景　通用推迷你電動單車拓收入！

外媒報道，傳統車企去年銷售成績麻麻，就連美國通用汽車都已開始轉移了一部分資源去研發迷你電動單車，並且在最近通過公眾徵集方式，敲定Ariv這個迷你電動單車品牌名稱。



通用汽車是在去年11月份表示，自己有涉足電動單車市場的想法，並很快便付諸於行動，最終該公司生產一款看起來十分小巧的緊湊型電動單車以及一輛可摺疊收放的電動單車，當然兩款電動單車使用的是同款電池組配置，這讓Ariv能夠在滿電狀態下保證大約64公里的純電續航。



不過，在空電狀態下想要將電池充滿，車主們需要花費最多三個半小時，看來快充這事兒對於電動單車來說還是有一定難度。



通用汽車表示，兩款迷你電動單車將會在今年第二季度正式上市，不過初期主打市場被放在歐洲一部分對於電動單車政策比較開放的國家，其中兩款電動單車在德國的售價分別為2,750歐元（緊湊型，約3.1萬港元）以及3,350歐元（摺疊型，約3.78萬港元）。



對於一款迷你電動單車來說，這樣的定價並不算便宜，何況另邊廂的福特汽車都已經開始生產售價更便宜的電動滑板車，通用汽車這款迷你電動單車將面對相當大挑戰。

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