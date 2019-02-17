退休無憂：港爸35歲唔使做去旅居　搵錢靠呢兩樣投資...

對於年輕人而言，退休彷似遙遙無期，但香港的確有不少人三十幾歲就劈炮唔撈退休享受人生。70後岑皓軒(Matthew)只做過四年打工仔，就轉為全職投資者，理財有道的他更成功在35歲退休，專心做湊仔公，至今每月靠內地物業的租金收入，在日本享受悠閒生活。他笑言：「做人最緊要開心，毋須富有，生活豐足就可享受人生。」



Matthew早年於英國倫敦大學帝國學院修讀IT及工程學系，畢業後即返港工作，但從事相關工作約9個月便辭職。他笑指，當初因熱愛打機才選讀有關科目，怎料學科內容卻未如所想，並不是喜歡的範疇，故即使畢業後加入IT行業，但很快便轉行。他回想，「2000年畢業時，月入僅1萬元，扣除強積金更僅九千多元。上班時間長加上工作辛苦，於是決定轉行，加入英資銀行任財務策劃經理。」



當時他的主要工作是提供銷售服務，涉及產品如樓宇按揭計劃、個人貸款計劃及基金投資計劃等。另外，他熱衷於研究期權買賣，除參加公司提供的投資培訓班外，他更會主動進修，曾以30,000元報讀校外期權課程。



【變全職炒家 打工僅四年】



其後，他向香港財經資訊及教育(HKFIE)研究部主管潘玉琪拜師學藝，至2006年結婚，他結束短暫的職場生涯，其後便變身全職炒家，主力買賣期權，但他指每月獲取1.5至2%回報已心足，因明白身家要慢慢累積，高回報產品的背後，風險也會較高，慘輸一鋪的話，要翻身便相當困難。



講到最痛心的投資經歷，要由2011年日本311大地震時引發的市場震盪說起，當時日股崩塌，日經平均指數一度單日暴瀉逾14%，拖累恒指曾單日急插逾4%，單是這一役，他就輸逾10萬元。「呢鋪我輸得幾抵死，因為師父有教止賺嘅重要性，但自己就冇跟隨。」經歷這個教訓後，他明白投資要做好風險管理，勿過分貪婪，要定好止賺位。



【加按套現買兩單位放租】



當年，他將工作賺得的佣金、兼職收入儲起，而由於在英資銀行工作，員工可選擇以筍價購得認股權，於是工作數年後，本金連同利息，他一共取回60萬元。不過，他的被動收入其實主要來自物業投資。



他於2006年結婚，並買入茶果嶺麗港城當時一個市值200萬元的兩房單位。至2008年，他見單位大幅升值，就將之加按套現，買入同屋苑另一單位，實行以租養樓。不久後，他照辦煮碗將第二個物業加按，買入第三個物業收租。如此一來，兩個物業租金收入共29,000元，足夠償還三個單位的物業按揭之餘，更剩下數千元。他當時雖已變為全職投資者，但太太仍就任中學教師，故家中有穩定收入來源。



【成都寫字樓年收租50萬】



有樓收租加上全職玩期權，令他閒時得以享受家庭樂，有空處理家事、煮飯給太太吃。他笑指，「幸好當年成為全職投資者，冇食軟飯，未有攤大手板問老婆拎錢使。」



投資有道令他一步步致富，2010年時他已擁有三個總值約千萬元物業。同年在友人介紹下，他將其中兩個物業出售套現，並購入成都三個寫字樓收租，現時年租金回報率約6厘，一年有約42萬元人民幣(近50萬港元)租金收入，足以支付他每月平均約4萬港元生活費。其後他再出售香港物業，以增加現金流。每月又靠投資期權，賺取1萬至2萬元回報，由此可見，他們每月收入達6萬元，這筆錢在日本已能讓人過豐富生活。



一個家庭月入幾萬元，也許你會認為環境稱不上富裕。岑皓軒稱：「我哋最重要嘅係家人同生活！唔少人營營役役大半生，但就發現錯過好多人和事。生活唔需要奢華，足夠就好，最重要係過得開心！」



他又指，時代社會資訊發達，要提早退休比當年容易。如今政府也提供持續進修基金，且市民可在網上修讀遙距課程，無論是時間或金錢上都比以前容易，年輕人想提早退休，並非難事。



岑皓軒家庭生活美滿，兩名兒子在2009年及2011年先後出世，為讓小孩有更多經歷與體驗，太太辭去教師工作，全家在2014年開始過着旅居生活，首站前往泰國曼谷。



他指，泰國物價較低，所選公寓月租1萬元，面積達4,000方呎。其他開支方面，兩名兒子讀國際學校，學費連同午膳、各項雜費，每月花費共約1萬元。他們在2015年遷往成都，以約1萬元租住面積2,000方呎的公寓。扣除兒子學費等開支仍有餘錢。2016年至今，一家移居到日本沖繩，雖當地開支相對貴，但住宅租金較港低，於沖繩以1.1萬元租下寬敞單位。



他笑言：「我不時同太太講，依家我哋係『雙失』，之後日子唔知點算。」但事實上，扣除2萬多元生活費，一家尚有盈餘。



●專家：全職炒股 九成輸錢



擔任全職投資者，成功賺錢機會有幾高？資深財經專家林一鳴指，除非是基金經理，否則全職炒股的，九成人都會輸錢收場，當中僅一成人會成功，且成功不但要掌握技術，更要有幸運之神眷顧。他指，股市走勢難以預測，又笑說：「在我過往30年嘅炒股經驗中，每10次投資，有4次都係輸錢。」



他提醒，炒股不是逢炒必贏，最重要的是有良好心理質素，如要記住贏輸比例為6比4，不要因贏錢而囂張、輸錢就一蹶不振。其次要有良好止賺策略，若沒有做好投資風險管理，隨時倒輸。「每人投資命運不盡相同，或者每100次投資，僅20次贏錢；或者有人初頭買股已賺，但以我經驗，到最後90%人都會輸。」



全職炒股不容易，每天對着電腦炒股，會令交易次數、買賣金額增多，出錯機會更大。建議最好有穩定職業，若斷絕正職收入，會令買賣股票壓力增加。若有穩定收入來源，即使在股場失意亦有正常收入作後盾。



展望今年投資取向，他指要看3月1日中美貿易戰情況而定，目前他未有頭緒，最重要是雙方可否「傾掂數」，若談判失敗，料恒指會跌3,000至5,000點。若談判成功，料恒指可回穩，現時入市有如賭大細，提醒投資者要做好風險管理。

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