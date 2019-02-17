孖妹S檔案︰金磚四國股市　邊個會炒得起？

展望今年環球股市表現，唔少人都話要睇定啲。不過，孖妹相信應該有股市會突圍而出為我哋賺多份糧，就好似新興市場。事實上，MSCI明晟新興市場指數年內暫時跑贏，再者成日聽到大師話新興市場會發光發亮，因為唔少國家嘅經濟處於高增長期，股市長線應該向好，究竟我哋可以點樣從中搵米路？



Treves：摩根資產管理新興市場及亞太股票投資專家團隊主管 Alexander Treves

Rana：宏利資產管理印度股票專家 Rana Gupta

Sat：駿利亨德森投資亞洲股息收益策略投資組合經理 Sat Duhra

王：星展銀行(香港)財資市場部董事總經理 王良享

Dave：法盛投資管理首席市場策略師 Dave Lafferty



【整體】多因素利好宜睇長線

Treves：喺過去嘅日子，受中國經濟放緩、中美貿易摩擦及美元轉強令匯率波動性提高，新興市場增長勢頭亦放緩。而踏入今年，估值變得更吸引。除非發生大災難，否則新興市場前景良好。



Kitty：除咗估值，新興市場股票仲有咩吸引力？上年新興市場貨幣大插，巴西貨幣雷亞爾兌美元累積急插逾14%，俄羅斯盧布跌逾17%，印度盧比及人仔跌5%算少，而除印度盧比外，今年呢啲貨幣彈番啲，係咪因為貶值因素？



Treves：係，第一利好係美元貶值。聯儲局暗示暫緩加息，料美元會跌。一般加息令美元強勢，吸引資金追逐美元資產。今次暫緩，新興市股票或炒上。



Sat：同意。新興市場股票走勢同美元走勢背馳！



Treves：第二，中美貿易戰發展。我唔知道中美貿易戰會發展成點，但貿易糾紛令中國股市下跌，打擊消費者信心，令中國企業投資減少。另外，美國增加進口貨品關稅，會加重市民負擔。面對如此壓力，我相信兩國有心去尋求共識。若佢哋傾得成，對新興市場來講都係一個好消息。第三，新興市場股票盈利增長一向跑贏發達市場。2003至2007年期間，中國帶領住新興市強勁增長勢頭，而此強勢能否持續，就睇中國經濟能否穩定發展。



Treves：第四，企業盈利前景唔錯。去年美元升值，令新興市場股票盈利因美元計價而減值，不利新興市場，照計今年就唔會更差。第五，估值吸引，平均市帳率1.5倍，接近低位。料未來五年，新興市場股票回報率將達17%。惟新興市場股票波幅大，故要睇長線。

王：投資者要小心美元匯率及政治風險。



【中國】A股估值有力飆升

Treves：我睇好亞洲市場，中產人口不斷增長及日益富裕，推動高端消費模式，如優閒旅遊、教育及高價食品銷售等。若企業保險及視頻遊戲等領域有針對高端客戶群嘅商業模式，業務增長潛力可期。亞洲市場估值吸引，未來一年嘅投資回報可達雙位數。貿易及美元利好因素已反映於價格上。



Sat：我都睇好亞洲市場！去年非亞洲新興市場，如土耳其及阿根廷等面對貨幣危機，而亞洲市場表現穩定，就算人民幣貶值，但幅度相對輕微。



內地A股估值較美股吸引，因唔少美股靠回購股票谷股價，惟令企業負債上升，喺加息周期下加重負擔，並唔明智。預計今年美股回報會低過A股。



Kitty：去年A股喪跌，依家係咪入貨好時機？

王：金磚四國中，最睇好A股。最近我都減持美股，增持A股。中國由基建、出口轉型到內需大國，金融、基建、科技及消費股前景唔錯，期望消費及企業投資信心恢復，估值再飆升。另外，中國政治環境最穩定。



●刺激措施有助企業

Treves：A股估值吸引，且內地正推出刺激經濟政策，如支持風險資產嘅減稅措施。我哋鍾意消費股，因其受惠消費升級，及個人及企業稅項寬減。另外，我哋睇好醫藥創新公司及提供本地商業資訊科技服務嘅IT公司。



Sat：我睇好內需股，但睇淡科網及出口股，因其仍受貿戰影響，而科網股估值仍貴。至於未來十年增長點，我覺得係中國最近投放大量資源研發嘅半導體、人工智能、農業科技等領域，但短期呢類概念股難有盈利。



【巴西】政治不穩定抑壓升市

彩兒：花旗料，巴西企業盈利今年內將升22%，Bovespa指數會飆至104,000點。睇好針對本地市場嘅必需消費品及金融公司。



Kitty：我發現TR巴西(03048)，即追蹤MSCI總回報淨值巴西指數，由去年初至上周五(2月15日)收市，股價升13.26%，升幅比於美國掛牌最大型專門追蹤巴西股票嘅iShares MSCI ETF(EWZ)期內升9.39%仲要高。



王：投資巴西同俄羅斯股市一樣，都要面對眾多政治不穩定性。



彩兒：例如最近爭拗不斷嘅養老改革方案，若有良好進展，將令巴西股市向上。另若通脹維持低水平，央行可再減息，都係刺激股市嘅動力。



巴西為全球大豆主要出口國，美國亦然，面對中美貿易爭拗，已打亂大豆入口常態，繼而影響巴西大豆價格。大豆進口國慣常於2月及10月向美國買貨，亞洲國家曾杯葛美國，轉向南美入口商，但最近兩個月中國又向美國示好，再買番美國大豆，巴西大豆價格又回落番。面對政治事件，巴西股市幾脆弱。



Kitty：美銀美林曾指，根據往績，新興市場貨幣走勢往往預示危機，當巴西雷亞爾兌每美元跌至4時，或會令市場出現去槓桿，引發危機。



【俄羅斯】有賴石油天然氣出口

彩兒：「商品大王」羅傑斯去年底指，有投資俄羅斯股債匯。俄羅斯相關資產有幾吸引？

王：俄羅斯係石油及天然氣出口大國，其經濟命運與石油價格掛鈎。



Dave：錯過經濟結構性改革嘅機會，俄羅斯主要仍依賴石油及天然氣生產創造收入。而美國原油與天然氣產量多，令市場價格更趨穩定，變相減少俄羅斯原油收入。



彩兒：俄羅斯ETF嘅投資回報同油價走勢都有高正相關性。VanEck Vectors Russia(RSX)、iShares MSCI Russia Capped(ERUS)及VanEck Vectors Russia Small－Cap(RSXJ)年內升逾8%，油價同期升逾兩成。



Rana：有派高股息嘅公司支持，相信俄羅斯今年表現會唔錯。另料央行會續保持審慎態度，減息會比預期遲。我唔認為消費係驅動經濟增長嘅主要動力，故會低配本地消費股，高配出口股。



【印度】經濟向好 瞄準4主題

Kitty：印度科技發展驚人，當地好有潛力？



Treves：我哋搵到好多高增長潛力嘅印度公司。雖即將舉行大選，會對股市造成不確定性及波動，而印度股票1月份嘅表現又顯著疲弱，但我們預期有實力嘅股票總有投資價值。



Rana：過去兩年，印度股票表現優於亞太區及新興市股市，即使現時面對貿易紛爭，且全球增長環境唔明朗，但我哋預期印度股票會持續向好。



Kitty：印度經濟發展快，究竟有乜投資主題？



Rana：支持可持續增長趨勢嘅四大投資主題。第一，正規化，印度開徵商品及服務稅後，喺近乎平等嘅監管競爭環境下經營業務，有助正規企業搶市場份額，尤其睇好有組織零售公司。第二，財政穩健。推行正規化改革，令稅基擴闊，稅收增加，政府可於不擴大財赤下逐步增加開支。第三，金融化。正規化經濟轉型，令金融儲備佔家庭總儲備升，且零售信貸快速增長，料吸納存款能力強勁嘅私營銀行及創新小型金融銀行受惠。另外，印度汽車滲透率仍然偏低，每1,000人僅有約14人有汽車，因此我睇好分銷網絡廣闊嘅公司，有助把握當地低線城市、郊區及農村社區日益增長嘅需求。



●貧富懸殊 回報參差

彩兒：投資印度股票風險大嗎？

王：IT方面唔錯，但貧富懸殊嚴重，各類消費股回報可以非常參差。投資從事IT外判或諮詢服務嘅公司相對穩陣。



Rana：今年面對兩項潛在風險。首先係油價升。印度係大型原油淨進口國，若原油價格續升，高於每桶75美元，或令印度對外收支狀況及企業盈利受壓。其次係政治風險。印度於次季舉行中央政府選舉，期間嘅政治言論紛擾或令市場波動。

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