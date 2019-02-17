重注天津　三星重大項目建設新增投資187億

內媒報道，從天津經濟技術開發區及三星中國公司獲悉，今年是三星在天津投資持續加碼的一年，正在加快建設全球領先的車用MLCC工廠（多層陶瓷電容器）、動力電池生產線等新項目，新增高端製造方面的投資達24億美元(約187.2億港元)。



據了解，天津三星電機公司去年各項經營指標大幅增長，並正在全力推進佔地20萬平方米的汽車用MLCC新工廠建設，春節期間也未停工放假。該項目預計明年初試生產，成為三星電機海外最大的MLCC生產基地之一。



三星中國高層表示，在天津加大投資，是三星在中國產業戰略調整和產品轉型升級的重要組成部分，是三星在中國「進入、融入、升級」三級跳的關鍵一躍。



目前，天津區域內聚集了10家三星系企業，累計投資超過58億美元(約452.4億港元)，佔三星在華總投資的近1/5。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

