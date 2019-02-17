傳AirPods 2已量產　擁有黑白兩種配色

根據台灣媒體報道，蘋果公司(Apple Inc.)代工商英業達已經開始出貨新款AirPods 2無線藍牙耳機，預計將在今年春季與AirPower無線充電墊一同亮相。



報道指出，由於AirPower遭遇到開發上障礙，導致新款AirPods 2上市延後，但現在伴隨AirPower步入量產，新款AirPods 2也將一併面世，價格預計為199美元（約1,552港元）。



據了解，Apple將在新款AirPods 2的耳機和耳機盒上應用全新的塗層，這種塗層可以使得AirPods 2更牢固地固定在用戶的耳朵上。此外，報道並表示新款AirPods 2將會有黑白兩色供消費者選擇。



至於新款AirPods 2新增的功能，報道則並未披露，但此前坊間傳出不少新款AirPods 2的功能，包括實時呼喚Siri、降噪、更好的音質、防水以及新增的健康監測功能等等，其中無線充電功能和實時呼喚Siri可能性比較高。

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