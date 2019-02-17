滙控業績周二出爐　列帳稅前盈利估升21%

滙豐控股(00005)周二(19日)公布去年全年業績，市場預期去年該行列帳稅前盈利達209.26億美元(約1,632.22億港元)，按年多賺21.89%。券商預期，雖然今年港元利率仍有向上空間，利好銀行業盈利，惟中美貿易摩擦及英國脫歐等宏觀不明朗因素，將繼續困擾滙控前景。



若單計去年第四季表現，市場料滙控列帳稅前盈利按季跌27.52%至39.95億美元，反映股東投資回報的有形股本回報率(ROTE)，按季則減少3.4個百分點子至7.5%，相較集團目標在2020年前達11%水平，相差3.5個百分點。



美銀美林發表報告指出，近期港元拆息疲軟，滙豐擁有香港最大型存款基礎，淨利息收入難免受壓，惟今年整體利率水平仍高過2018年，料將出現港息緊隨美息的漲勢，長遠而言有利銀行利息收入，維持滙控「買入」投資評級。



摩根士丹利認為，由於滙控的普通股權一級資本比率(CET1)及流動資金比率理想，其歐洲及亞洲業務的資產負債表仍然強勁，而且大中華地區經濟高增長，有利帶動滙控區內收入。不過，貿易保護主義抬頭，潛在貿易風險或禍及滙控部分地區業務。



摩根大通表示，環球銀行易受英國脫歐等宏觀經濟及地緣政治因素影響，而貿易戰亦有礙滙控貿易融資利潤表現。



至於滙控旗下的恒生銀行(00011)，將於同日公布業績。摩根士丹利預期，該行去年全年盈利為244.26億元，按年增長逾兩成，直言恒生正處於盈利能力長期增長的階段，給予目標價220元及「增持」評級。



大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑認為，恒指年初至今漲勢明顯，惟滙控股價跑輸大市，料該行去年整體業務整體向好，業績有望勝市場預期，並帶動股價「追落後」，加上現時股息率仍貼近6厘，投資者可考慮於67元買入「長揸」賺息，若跌穿60元關應立即沽貨止蝕。

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