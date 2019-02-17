【深度解構】華經濟前景真係咁差？日企業績有預示！

蘋果公司(Apple Inc.)、建築設備生產商卡特彼勒(Caterpillar)和半導體公司Nvidia等美企早前不約而同就中國業務示警，惹起市場高度關注中國經濟前景。《東網》抽取多家會披露中國業績數據的知名日本企業作另類參考，發現設備類股份明顯受到中國經濟下行的衝擊，惟消費品類似乎卻是「另一回事」，港人耳熟能詳的品牌資生堂、花王和本田汽車，其高層均對中國前景頗為樂觀。



儘管外國公司的中國市場收入及盈利比重、以至業績與中國經濟的相關性，不能與香港上市公司直接比擬，但投資中國股票的基金經理進行研究時，仍往往會拿外企的中國分部業績作為探針，務求更全面地了解產業以至經濟的實況。



日本設備類股份明顯受到中國經濟下行的衝擊。與卡特彼勒齊名的小松製作所，其截至去年底止9個月中國銷售額按年僅增約4%，比過去兩個財政年度顯著減慢；小松高層謂內地谷基建尚未惠及其公司，更要面對中國品牌崛起的挑戰，前景暫時難料。工業機械人龍頭Fanuc期內更錄得中國收入按年倒退近40%，直指內地工業對機械人需求疲弱。



廁所用品生產商TOTO內地各分區銷售額，過去三季累計全線按年倒退，連帶期內中國經營溢利按年倒退逾兩成，更要下調本財年經營溢利預測，公司直言內地樓市降溫下，業務倒退速度比預期嚴重。



不過，一些消費品企業對中國前景依然樂觀。資生堂估計今年中國銷售額還能增長兩成，雖較2018年的三成以上有所減慢，惟管理層笑言「只想謙虛一點」。花王亦冀今年化妝品業務有雙位數增長，又謂高附加價產品在中國的需求依然理想；惟提到紙尿片內地售價持續下滑，如無突破性的技術升級將很難維持品牌強勢，不打算進軍低檔市場。



本田汽車的副社長倉石誠司稱，中國經濟依然快速增長，民眾收入增加後「消費升級」的意識強烈，以車來說就是中國品牌換合資品牌，合資品牌換寶馬或平治，本田仍相信中國業務有增長。



港人熟悉不過的卡樂B又如何？卡樂B早前下調目前財政年度的中國收入指引，主要因應薯片等零食產品在中國的收入下跌，惟截至去年底止9個月，包含內地的大中華區收入依然按年增長超過38%，主要是水果麥片銷售額激增逾1.4倍，跟零食銷售額近乎原地踏步相反。



光銀國際資本董事總經理林樵基指，中國消費早年增長部分由汽車推動，設備股業績放緩與內地工業之前擴張過快有關。但全球經濟只是增長減速，中國「放緩極有個譜」，距離衝擊就業的衰退尚遠，內地消費下行風險可控。但隨着內地市場日益開放，民眾消費可能更多流向外國品牌。



惠理高級基金經理李以立表示，中美貿易糾紛及全球經濟放緩下，暫時很難判斷中國企業盈利增長是否已經見底。不過，內地政府有足夠政策彈藥支撐實體經濟，政策方針已從去年第三季開始轉趨寬鬆，只是要六至九個月始能反映在經濟數據上，減稅和改革對經濟長遠發展會有較深遠的影響。



他認為，內地就業環境穩健，民眾消費能力仍強，不太受經濟減速影響，因此對中國「消費升級」充滿信心，尤其是醫療和教育等較少受宏觀經濟波動影響的行業。中國經濟增長從附加值低的「世界工廠」，轉型為高科技、高附加值和消費驅動，當中不乏投資機會，惟投資者應採取「由下而上」的選股策略，強調業務發展及管理等企業個別質素，才是應對當前市場前景不明朗的致勝關鍵。

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